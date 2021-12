Wie volkstuintje heeft in Turnhout, mag er geen kippen of konijnen meer houden 

Tuinieren mogen geen dieren meer houden in hun volkstuintjes. De stad Turnhout nam die beslissing na een bezoek aan het volkstuinpark Zonneschijn aan de Steenweg op Gierle. "Het voedsel voor de dieren trekt ratten en muizen aan. Dat is uiteraard niet goed voor de tuinen, die bedoeld zijn om op een gezonde manier groenten te telen. Ratten en muizen brengen een goede hygiënische situatie ernstig in gevaar", klinkt het. "Maar ook voor de dieren zelf is de toestand niet optimaal. Sommige hokken zijn te klein en niet overal worden water en voedsel vaak genoeg ververst. Wanneer in de wintermaanden de tuindersactiviteiten stilvallen, blijft voor de dieren de dagelijkse zorg even noodzakelijk, maar die wordt dan minder stipt opgevolgd."