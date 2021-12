Gemeente geeft negatief advies voor golfterrein in Vlierzele

De gemeente Sint-Lievens-Houtem is bezorgd over het traject dat de vrachtwagens zouden afleggen om grond aan te voeren voor het golfterrein. Daarom geeft ze een negatief advies aan de provincie die bevoegd is om een vergunning te geven voor het terrein. Sint-Lievens-Houtem, waar Vlierzele een deelgemeente van is, blijft een golfterrein wel een goed idee vinden op de voormalige site van Ilva. De plek was vroeger een stortplaats die herbestemd is als recreatiezone.