Gent investeert 3,5 miljoen extra in vernieuwing Floraliënhal en congresgebouw

Schepen Souguir legt uit dat de stad wil inzetten op de duurzaamheid van de gebouwen, "en dat kost geld". De stad laat alles isoleren en investeert in een BEO-veld, dat is een verwarmingssysteem met warmtepompen die warmte uit de grond halen. Daarbij komt ook nog zonnewerend glas in de gebouwen. "Het is een energiebesparend project voor de komende jaren", aldus de schepen.

Het totale budget voor de vernieuwing is geraamd op 26,5 miljoen euro waarvan de Vlaamse Overheid (Toerisme Vlaanderen) 9 miljoen bijdraagt. De werkzaamheden beginnen in volgend jaar en zullen 2 jaar duren.