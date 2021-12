Gentse spermadonor mogelijk vader van honderden kinderen: "Doneren in meerdere klinieken kan nog altijd," aldus UZ Gent

In de krant De Standaard doet Guy Turf zijn verhaal over spermadonaties toen hij jong was. Hij woonde in Gent en verdiende een centje bij met spermadonaties in het UZ. Hij deed dat 2 jaar lang 2 keer per week en kreeg er zo'n 25 euro per keer voor. Spermadonaties waren toen anoniem en niet wettelijk geregeld. Nadat de man verhuisde naar Vlaams-Brabant doneerde hij weer voor een lange periode in het UZ Brussel. Via een privé DNA-bank ontdekten verschillende mensen dat hij hun vader was. De man beseft nu dat hij wel honderden kinderen zou kunnen hebben.