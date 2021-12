Golden Globes: "The power of the dog" en "Belfast" topfavorieten, maar kans groot dat sterren uitreiking zullen mijden

Maar "the show must go on", lijkt het en dus zijn ook dit jaar een hele reeks genomineerden bekendgmaakt. "The power of the dog", een western van Jane Campion, is 7 keer genomineerd, net als "Belfast", een autobiografische film van Kenneth Branagh. "The power of the dog" maakt onder meer kans in de categorieën beste film - drama, beste scenario, beste acteur in een drama (Benedict Cumberbatch), beste regisseur (Jane Campion).