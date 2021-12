Dit jaar al 12 ongevallen aan overwegen in havengebied, Infrabel trakteert vrachtwagenchauffeurs om hen te sensibiliseren

“Dit jaar is er maandelijks een ongeval geweest met een vrachtwagen aan een overweg in havengebied”, zegt Steffie Geysens van Infrabel. 8 van die ongevallen gebeurden in Antwerpen, 4 in Zeebrugge. Bij die ongevallen vielen 2 gewonden en 1 dodelijk slachtoffer.

Naast een tas koffie krijgen de chauffeurs ook een autoluchtverfrisser in de vorm van een Sint-Andrieskruis. “Dat is het verkeersteken voor wanneer je een overweg nadert. Ze kunnen dat in hun cabine hangen als een constante herinnering om zeker te stoppen aan een rood sein”, aldus Geysens. 4 op de 5 ongevallen aan spoorwegoverwegen worden immers veroorzaakt door het negeren van het rode stoplicht.