Wendy wil 12.000 euro inzamelen voor nieuwe heupen herdershond

Lammens redde de zwaar verwaarloosde hond anderhalf jaar geleden van de dood uit een stal in Diksmuide. “Ik heb ze gevonden in vreselijke omstandigheden. Ze was heel fel vermagerd, ze woog amper 29 kilogram, dat is heel weinig voor zo’n hond. Ze was volledig uitgedroogd en getraumatiseerd. Ze was er vreselijk aan toe en heeft toen ook een nacht aan een infuus gelegen bij een dierenarts. Al die dieren werden in beslag genomen, behalve Roxsy zelf. Ik kocht ze dan maar zelf. Ze is sindsdien mijn trouwste metgezel maar het breekt mijn hart dat ik haar zelf niet meer kan helpen”, zegt Lammens.

De dierenactiviste denkt er niet aan om de hond uit haar lijden te verlossen. “Neen, echt niet, want ze zit nog vol leven. Ze is nog maar 4,5 jaar oud. Als ze ouder dan 8 zou zijn, zou ik het overwegen, maar nu is dat niet aan de orde”, zegt ze kordaat.