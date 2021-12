Daling van incidenten met vuurwapens in Europa valt stil, Vredesinstituut: "Nieuwe trends in illegale vuurwapenhandel"

In België lijkt de daling in het aantal dodelijke incidenten met vuurwapens zich nog wel voort te zetten, voorlopig toch. "We zien in de buurlanden dat die rem er is. Rekening houdend met de grote problematiek van drugscriminaliteit en bendes in ons land, denk ik dat in België de komende jaren de stijging zal stilvallen." Er is in de studie ook aandacht voor de impact illegale wapenhandel op terrorisme, en voor huiselijk geweld. Jaarlijks worden in ons land gemiddeld zo'n 5.500 illegale vuurwapens in beslag genomen en worden 23 vuurwapenmoorden gepleegd.