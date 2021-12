13 maanden cel voor Hongkongse mediamagnaat en activist Jimmy Lai wegens deelname aan verboden Tiananmen-wake

Jimmy Lai nam op 4 maart 2020 samen met tienduizenden anderen deel aan een herdenkingswake voor het bloedbad op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking. Op 4 maart 1989 maakte het Chinese leger met bruut geweld een einde aan studentenprotest op het plein.

Elders in China zijn herdenkingen aan wat toen gebeurd is verboden, maar in Hongkong (en in Macau) werd de voorbije 30 jaar elk jaar een wake gehouden. De speciale situatie in de autonome regio liet dat toe.