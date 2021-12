Jo Vally speelt kerstconcert in Merchtem twee keer

Er is een oplossing gevonden voor het kerstconcert van Jo Vally volgende week in de kerk van Merchtem. Er waren al veel tickets voor verkocht, maar door de coronaregels mogen maar 200 mensen een voorstelling bijwonen. Daarom is nu beslist om het kerstconcert op te splitsen in twee edities. Zanger Jo Vally uit buurgmeente Meise is tevreden met de oplossing: "Het wordt nu hopelijk twee keer 200 mensen. Ik vind het wel opvallend in deze tijd waarin veel wordt afgelast, een tijd waar veel mensen bang zijn en bang worden gemaakt."