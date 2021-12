Proces over verkrachting en moord op Julie Van Espen achter gesloten deuren om haar integriteit te beschermen

Voor het proces al had de advocaat van Steve Bakelmans laten weten dat hij zich niet zou verzetten tegen de vraag van de familie. "Dit proces heeft sereniteit nodig. Steve Bakelmans is schuldig, dat weet hij en dat weet heel België. Hij weet wat hij gedaan en aangedaan heeft en hij weet dat zijn straf bijzonder zwaar zal zijn. Hij vraagt ook niks anders." Maar, zo zegt Dimitri de Béco, "ik denk dat we moeten proberen te begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren, hoe hij geworden is wie hij is, hoe hij psychisch in elkaar zit en hoe we zo iemand kunnen behandelen."