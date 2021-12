Opwijkse kebabzaak gesloten: eigenaar was besmet met corona maar bleef werken

In Opwijk bleef de uitbater van een kebabzaak doorwerken nadat hij besmet was met het coronavirus. De burgemeester en politie zijn afgelopen weekend naar de zaak gegaan om die meteen te sluiten. Enkele dagen geleden had de man positief getest, maar hij bleef in de snackbar werken. Zijn familieleden die ook in de zaak staan, zijn nog niet getest, en zolang dat niet gebeurt, blijft de kebabzaak dicht.