Malta legaliseert als eerste Europese land thuisteelt en persoonlijk bezit van cannabis

In landen als Nederland en Spanje worden zulke clubs al een tijdje getolereerd. In Malta zal elke club maximaal 500 leden mogen hebben die nooit meer dan zeven gram met zich meekrijgen. Maandelijks gaat het over een maximum van 50 gram en 20 zaadjes per persoon. Het is verboden voor de organisaties om zich te vestigen binnen een straal van 250 meter van scholen, jeugdhuizen en discotheken.