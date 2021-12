Nederlandse schrijver Arnon Grunberg gelauwerd met de P.C. Hooft-prijs

De Nederlandse schrijver Arnon Grunberg is in eigen land onderscheiden met de P.C. Hooft-prijs. De oeuvreprijs is de belangrijkste staatsprijs voor literatuur in Nederland en wordt afwisselend uitgereikt voor proza, essay en poëzie. De prijs is 60.000 euro waard. "Deze oeuvreprijs is qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen", reageert de 50-jarige Grunberg op de onderscheiding.