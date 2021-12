Nieuw fenomeen tijdens kerstdagen in Vlaams-Brabant: de tractorstoet

Dit weekend reden in Huldenberg, Merchtem en Steenokkerzeel tractoren in een kersstoet uit. Zo'n tractorstoeten bestonden al langer in Werchter en enkele Hagelandse gemeenten. Vorig jaar doken enkele nieuwe stoeten op. Ze kregen ook snel groen licht van de lokale besturen omdat het in openlucht is en mensen gewoon van thuis of langs de kant van het parcours naar de tractoren kunnen kijken. Dit jaar zijn er opvallend meer tractorstoeten. Mensen lijken het leuk te vinden en landbouwers voelen zich meer gewaardeerd.