Nutteloze bordjes in Ieper doen je lachen

De wandeling van 5 kilometer in het centrum van Ieper kan je doen wanneer je wil en is gratis. De route kan je downloaden via de website van de organisatie.

Zondag werd de route ingehuldigd en uitgetest door enkele enthousiastelingen in miezerig weer. Sommigen kwamen daarvoor van ver. “Hiervoor ben ik speciaal naar Ieper gekomen”, zegt Danielle uit de Antwerpse gemeente Edegem, die elk bordje zoekt en fotografeert. “En elke keer moet ik even glimlachen. Dat doet enorm veel deugd. We lachen te weinig, zeker in deze coronatijden. De bordjes zijn echt grappig, de beste vind ik die met weinig tekst. Bijvoorbeeld dat bordje aan een boom waar gewoon "boom" op staat”, lacht ze.



Elke uit Hoeselt verbleef een nacht in Ieper en had nog geen plannen. “Het is echt geen wandelweer, maar de bordjes maken alles goed”, zegt ze. Haar favoriet? “Dat bordje waarop staat: "Terwijl je dit leest sta je wellicht in de weg”, grinnikt ze.