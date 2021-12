Tachtiger kritiek na botsing op vrachtwagen in Heusden-Zolder

De bestuurder van de eerste wagen, een 81-jarige man uit Zonhoven, was in volle snelheid gebotst op een vrachtwagen die gestopt was om af te slaan in de Vogelsancklaan. Daarop botste nog een tweede wagen op hem. De man moest door de brandweer bevrijd worden en werd met levensgevaarlijke letsels overgebracht naar het Jessaziekenhuis in Hasselt. De persoon in het laatste voertuig liep lichte verwondingen op, de vrachtwagenbestuurder bleef ongedeerd. De weg Beringen-Hasselt bleef drie uur lang afgesloten.