Poetshulp inschakelen via dienstencheques? Dan moet je (almaar vaker) op de extra kosten letten

Cattelain pleit ervoor om de prijs van de dienstencheques een klein beetje te verhogen. "Dat zou veel meer zuurstof geven in de sector." De Vlaamse regering overwoog dat even in september, als begrotingsmaatregel, maar uiteindelijk liet ze dat idee voor wat het was. Minister Crevits heeft intussen wel laten weten dat ze de subsidie per dienstencheque zal optrekken met 0,13 euro en de inruilwaarde van de cheques voortaan aan 100 procent zal indexeren.