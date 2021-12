Oost-Vlaanderen raadt klanten failliete Vlaamse Energieleverancier aan zelf een nieuwe leverancier te zoeken

De provincie heeft bekeken of ze een nieuw groepscontract kon afsluiten voor de klanten van de vorige groepsaankoop. Dat is niet gelukt. "De markt is zeer onstabiel en de leveranciers konden niet aan onze voorwaarden voldoen".

Riet Gillis duidt enkele voorwaarden aan die de leveranciers niet konden garanderen: "We vroegen groene stroom, ook Belgische stroom en daarna Europese. We wilden ook dat het nieuwe contract zou ingaan op de dag van het faillissement en aanvankelijk hadden we ook een vaste prijs gevraagd. Toen dat niet kon, een variabele. Maar we zijn niet tot een compromis gekomen, al hebben alle leveranciers zich positief opgesteld en waren ze bereid om mee te werken."