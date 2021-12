Restaurant Klost'r uit Riemst is 'ontdekking van het jaar'

Klost'r opende op 8 oktober 2020 de deuren in een voormalige hoeve in Vlijtingen. "9 dagen later moesten we door corona al sluiten", vertelt Guy Loyens. "We hebben dan 8 maanden lang afhaalgerechten gemaakt en op 9 juni zijn we weer open gegaan. Dus we hebben maar zo'n 6 maanden normaal kunnen werken. Het is dan ook een hele eer om die bekroning nu in ontvangst te mogen nemen."