Nog eens vier lichamen geborgen na gasontploffing op Sicilië, dodental opgelopen tot zeven

Rond 20.30 uur stortten zaterdag vier huizen in in Ravanusa, zo'n 110 kilometer ten zuidoosten van de Siciliaanse hoofdstad Palermo. De oorzaak van de explosie is nog niet volledig duidelijk, maar er wordt uitgegaan van een gaslek.

Afgelopen weekend was sprake van zeker drie doden. Intussen is het aantal doden opgelopen tot zeven. Onder het puin van de ingestorte woningen zijn nog eens vier lichamen gevonden. Dat heeft de civiele bescherming van Sicilië vanmorgen meegedeeld.