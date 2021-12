Stad Antwerpen trekt 40 miljoen euro uit voor gezonde maaltijden op school

De scholen worden ondersteund in het aanvragen van de toelage, ze zijn niet verplicht om deel te nemen maar de stad doet wel een warme oproep aan de scholen. "Er is een probleem in Antwerpen. Het gaat niet alleen om de lege brooddozen en de gezinsarmoede, maar ook om één- en tweeverdieners, mensen die geen tijd hebben om een gezonde maaltijd aan hun kinderen aan te bieden. Ook hen willen wij over de streep trekken. We willen graag die 65.000 kinderen in de Antwerpse basisscholen bereiken. En hoe meer scholen intekenen op het project, hoe meer kinderen kunnen genieten van een gezonde en gevarieerde maaltijd", besluit Beels.