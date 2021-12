Omikron is ook bij ons aan opmars bezig: zijn we voorbereid? En hoe bezorgd moeten we zijn?

De omikronvariant van het coronavirus is ook in ons land aan een opmars bezig. Wat is de huidige stand van zaken, moeten we ons zorgen maken en zijn we er wel voldoende op voorbereid? Het is maar een kleine greep van de vele vragen die onze redactie binnenkrijgt over die omikronvariant. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) legt uit.