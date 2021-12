Transgender Senne Knuts uit Kortessem over zijn transitie: “Soms schiet mijn stem door en dat vind ik zalig”

In juni had Senne zijn eerste afspraak in de transgenderkliniek van het ZOL in Genk. “Ik heb echt afgeteld naar die dag. Na heel wat gesprekken met psychologen en psychiaters ben ik dan enkele weken geleden gestart met de hormonenkuur. Dat is een belangrijke stap in het proces.

Mijn stem zal over enkele weken beginnen te zakken. Af en toe schiet mijn stem al een keer door en dat vind ik zalig”, lacht Senne. “Ik wil ook graag mijn baard laten staan.” Als Senne zijn stem gezakt, is dat onomkeerbaar. Maar hij is zeker van zijn stuk.