Niet één, maar twee wolven nu in provincie Antwerpen: "Het gaat om een fors exemplaar"

Mogen we nu nog meer wolven in de provincie Antwerpen verwachten? "Dat is heel zeker, er worden elk jaar in Duitsland honderden welpen geboren. Er worden nu ook welpen geboren in Nederland en in Limburg", zegt Jan Loos. "Dus je mag er absoluut zeker van zijn dat de komende jaren het aantal zwervende wolven doorheen Vlaanderen, en met name ook de provincie Antwerpen, gaat toenemen."