UHasselt viert 50ste verjaardag met toneelstuk van Het nieuwstedelijk

De universiteit gaat daarom onder andere een samenwerking aan met theatergezelschap Het nieuwstedelijk. Zij gaan een toneelstuk maken over de afgelopen 50 jaar in Limburg. Het is de eerste keer dat het verhaal van de provincie op een omvattende en creatieve manier wordt verteld. Het stuk kreeg de werktitel 'Epos', omdat het een kroniek schetst over een lange periode van ontwikkeling in Limburg.