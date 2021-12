Hoe Europees Commissievoorzitter von der Leyen door uitspraken over vaccinatie wordt meegezogen in Neurenbergcomplot

De Europese instellingen blijven in elk geval niet blind of doof voor de kritieken. Europees ombudsvrouw Emily O'Reilly vroeg in september meer duidelijkheid over sms-verkeer tussen von der Leyen en Bourla nadat The New York Times in april al berichtte over hoe informele telefoontjes en berichten tot een grote vaccindeal met Pfizer hadden geleid. Het kabinet van de Commissievoorzitter liet tot ongenoegen van O'Reilly weten dat het zulke berichten doorgaans niet bijhoudt. Von der Leyen zat in 2019, toen nog als Duits minister van Defensie, in soortgelijke papieren toen de data op een gsm, die als sleutelbewijs in een onderzoek naar malafide overheidscontracten diende, werden gewist.