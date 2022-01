Ultiem redmiddel of extra hulpmiddel? 10 vragen over medicijnen tegen het coronavirus

Vanaf deze maand verwacht hij dat we kunnen starten met coronapil molnupiravir. "Dat zal in eerste instantie in beperkte omstandigheden zijn bij x-aantal huisartsen en woonzorgcentra. We kunnen niet in elke apotheek een stock leggen, die aantallen zijn er niet. En de kosteneffectiviteit moet je ook in het achterhoofd houden. Je moet vrij veel mensen behandelen opdat één persoon uit het ziekenhuis gehouden kan worden", aldus Ramaekers.