Vrouw (78) bestolen tijdens misviering in Jezuïetenkerk Mechelen

De vrouw is er zeker van dat haar portefeuille tijdens de misviering is gestolen. “Tijdens de omhaling heeft de vrouw haar portefeuille nog uit haar handtas genomen om een gift te doen. Later heeft ze haar handtas alleen op de grond laten staan toen ze tijdens de viering naar voren in de kerk is gegaan. Na de mis heeft de vrouw gemerkt dat haar portefeuille verdwenen was. We hebben de kerk nog doorzocht, maar helaas niets gevonden”, vertelt pastoor Philip Debruyne.