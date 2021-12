Wat betekent het opschrift A Paris S' Mel op de gevel van Café Volkshuis in Koksijde?

Een inwoner van Koksijde vroeg zich af wat het opschrift "A Paris S'Mel" betekent. Hij stelde de vraag aan de gemeente, maar die kon in de archieven geen sluitend antwoord vinden. Daarom roepen ze nu de hulp in van de bevolking

Op Facebook deden mensen al uiteenlopende suggesties. Zo zou het volgens de ene een afkorting kunnen zijn voor A Paris St Michel. Iemand anders suggereert dat het verwijst naar “semelle”, Frans voor schoenzool, en dat er misschien ooit een schoenmaker of -winkel in het pand gevestigd was.

Weet jij meer over het gevelopschrift A Paris S’Mel? Laat het dan weten via tij-dingen@koksijde.be