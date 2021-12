Wevelgemse school organiseert het grote Jan Jambon uitbolfeest

Daar zijn ze het in De Levensboom niet mee eens. “Daarom organiseren wij een uitbolfeest, waarbij de "bol" centraal staat”, zegt directeur Yf Tanghe. “De minister-president heeft wat minachtend gedaan over feesten, over voorlezen, over wat er in de uitbolweek zoal gebeurt. Maar wij vinden dat eigenlijk net heel belangrijk. Omdat de verbinding tussen kinderen van verschillende klassen al een hele tijd niet mogelijk is doordat ze in bubbels les krijgen. Op die manier willen we die verbinding een beetje herstellen.”