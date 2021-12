Wie zijn de Russische Wagner-huurlingen aan wie EU sancties oplegt?

De eerste keer dat huurlingen van Wagner opdoken was in de Krim in 2014, waar ze zij aan zij werkten met het Russische leger. Huurlingen van Wagner werden datzelfde jaar ook gesignaleerd in de Donbass, in Oekraïne.



Nadien dook Wagner op in Syrië, waar Rusland steun bood aan de Syrische president Assad in de strijd tegen gewapende rebellen. Wagner stond mee in voor de herovering van het Syrische Palmyra, waarbij ook sprake zou zijn van grove misdaden. In 2018 komen tientallen huurlingen van Wagner om bij een Amerikaans bombardement tijdens de slag om Khasham. De VS boden hulp aan lokale Koerdische strijdkrachten in hun strijd tegen het leger en milities van president Assad.