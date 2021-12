Witte rook in Nederland: na elf maanden is er een akkoord over een nieuwe regering

In Nederland zijn de leiders van de rechtsliberale VVD, het linksliberale D66, het christendemocratische CDA en de sociaalchristelijke ChristenUnie het maandagavond eens geworden over een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe regering. Dat melden de informateurs na opnieuw urenlang overleg tijdens de langste regeringsvorming ooit in het land.

Woensdag is het exact elf maanden geleden dat de regering-Rutte III viel, over de toeslagenaffaire. Bij de toeslagenaffaire werden tienduizenden ouders onterecht als fraudeurs bestempeld. Door de schulden die ze opliepen, raakten ze in armoede en stress.

Negen maanden geleden werden er verkiezingen gehouden in Nederland en na bijna 300 dagen onderhandelen is er een regeerakkoord bereikt.