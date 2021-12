Woonzaak dient klacht in bij Europa tegen Vlaams woonbeleid

In Kortrijk stond de caravan van Woonzaak.be op de Veemarkt, op zo’n 100 meter van het vergaderlokaal van A'KZIE, een organisatie die mensen in armoede een stem wil geven. “Vandaag kregen we een vrouw over de vloer, die in een schrijnende situatie zit. Ze woont al jaren in een onbewoonbaar verklaarde woning. Zij, haar 4 kinderen en haar moeder gaan nu hun derde winter in zonder warm water of verwarming”, vertelt Martine Nuyttens van A'KZIE. “Zij is één van de velen waarvoor op dit moment geen oplossing is. Er zijn lange wachtlijsten, steeds meer mensen met woonproblemen komen bij ons raad vragen. Vooral alleenstaande moeders met kinderen. Wij kunnen enkel luisteren en aanbevelingen doen naar het beleid toe.”