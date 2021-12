18 gemeenten in regio Mechelen slaan handen in elkaar tegen dakloosheid: "Extra inzetten op woonbegeleiding" 

In het voormalige ziekenhuis aan Zwartzustersvest in Mechelen zijn 15 plaatsen voorzien en in de winter 25. Mensen krijgen er een kamer met bad of douche, en ze kunnen er tot 7 nachten blijven. Zowel het Sociaal Huis in Mechelen als besturen in alle 18 gemeenten in de regio kunnen mensen doorverwijzen. De opvang gebeurt nu nog in een voormalig ziekenhuis in Mechelen, maar verhuist in maart naar het gebouw van CAW in Mechelen.