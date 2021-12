22 elektrische fietsen gestolen bij Mortsels psychiatrisch centrum 

Door de diefstal zit het centrum van de Zorggroep met de handen in het haar: "De dieven hadden het alleen op de beste, elektrische fietsen gemunt. We vermoeden dat de diefstal zondagochtend tussen drie en zes uur heeft plaatsgevonden. De fietsen stonden nochtans in een afgesloten fietsenstalling. We zoeken zo snel mogelijk naar oplossingen om geen enkel huisbezoek af te moeten zeggen. Dat willen we koste wat kost vermijden", benadrukt Goossens.