Eerste (deels) zelfrijdende auto's krijgen groen licht van Duitse overheid, maar er zijn ook bedenkingen

Eigenlijk bestaan er al verschillende automodellen die in een filesituatie een heel eind zelf kunnen rijden zonder dat je als bestuurder ingrijpt. Denk maar aan de filmpjes op Youtube van Tesla-bestuurders die met hun ‘autopilot’ slapend achter het stuur zitten, zelfs bij vlot verkeer. Een paar jaar geleden was er het verhaal van een Belgische bestuurder van een Duits automerk die na een lange werkdag in slaap viel in de file op de buitenring rond Brussel in Zaventem. Een tijd later werd hij 10 kilometer verder wakker op diezelfde buitenring… in Jette. De auto had alles zelf gedaan.

Deze feiten zijn in België en in veel andere Europese landen in principe een inbreuk op de verkeerscode. Het gebruik van rijhulpsystemen in het verkeer is perfect wettelijk maar volgens de Belgische verkeerscode moet je als bestuurder altijd en onmiddellijk kunnen bijsturen.