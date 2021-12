Na aanhoudende geruchten: vrouw (22) dient klacht in tegen zanger Marco Borsato, voor seksueel misbruik

Het gonst al een tijdje van de geruchten, dat Marco Borsato zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag tegenover minderjarigen. Die roddels circuleren vooral online, in zogenoemde "juice channels": dat zijn kanalen op sociale media die allerlei ongecheckte roddels verspreiden over bekende Nederlanders.



Borsato zelf doet er volledig het zwijgen toe, maar de Nederlandse ster diende donderdag via Knoops' Advocaten een verzoek in bij het Openbaar Ministerie in Nederland om te onderzoeken wie die geruchten heeft verspreid.

Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie op die vraag zal ingaan. Maar amper enkele dagen na die stap van Borsato is er nu een (eerste) officiële klacht tegen hem ingediend bij de politie. En zo zijn de aanhoudende geruchten niet meer louter geruchten.

De advocaten van Borsato bevestigen die aangifte in een zakelijk statement, maar Borsato zelf ontkent alle aantijgingen, die hij naar eigen zeggen "enkel via de media heeft vernomen". Een woordvoerder zegt dat "uit onderzoek zal moeten blijken of er sprake is van bewijsbare strafbare feiten".