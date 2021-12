Actiegroep protesteert tegen gascentrales met slogans op koeltoren in Vilvoorde

Met slogans als "Gas is the new coal" en "De vervuiler krijgt 1 miljard euro subsidies" liet de organisatie Tegengas er geen twijfel over bestaan. Vanaf het jaagpad langs de Zenne zette ze met een grote beamer hun boodschap duidelijk in de verf.

"We zijn op een punt gekomen dat de klimaatverandering echt ontspoort. En als we die gevaarlijke grens van 1,5 graden opwarming van het klimaat niet willen overschrijden, dan is er echt geen ruimte voor nieuwe fossiele infrastructuur", zegt woordvoerder Gert-Jan Vanaken van Tegengas.

De actie vond plaats op het jaagpad langs de Zenne vlakbij het kruispunt van de Radiatorenstraat en de J.F. Willemsstraat. Een tiental actievoerders tekende present. Een half uur lang werden slogans en beelden met een grote beamer geprojecteerd op de koeltorens. "Engie krijgt bijna 1 miljard euro in de schoot geworpen voor de bouw van twee fossiele gascentrales”, zegt woordvoerder Gert-Jan Vanaken van Tegengas. “Publiek geld uitgeven aan gevaarlijke en ziekmakende energievormen van het verleden kan echt niet meer, dat geldt zowel voor gas als kernenergie."

Vorige maand weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) nog de bouw van de gascentrale in Vilvoorde. Engie geeft echter niet op. Het energiebedrijf heeft in een brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD) nog eens het belang van de centrale onderstreept en geeft aan zo snel mogelijk een nieuwe vergunningsaanvraag te zullen indienen.