Afscheidsvlucht legendarisch vliegtuig C-130 Hercules boven België, met vliegclub Ursel als "waypoint"

De vliegclub in Ursel is de enige in Oost-Vlaanderen waar de C-130 zal overvliegen komende vrijdag 17 december. Het is een van 5 plaatsen waar publiek coronaveilig kan komen kijken. Het vertrekt om 13.00 stipt vanuit Melsbroek, en zal om 13.15 uur in Ursel zijn. "Voor spotters betekent dit een afscheid van een legendarisch vliegtuig. Maar ook voor de bevolking is het speciaal om zo'n iconisch toestel te kunnen uitwuiven", zegt Plyson nog. Op 22 december zullen er twee van de vier nog aanwezige C-130 vliegtuigen naar Charleroi worden overgevlogen.

Alle punten waar het vliegtuig in formatie, met 3 of 4 vliegtuigen, zal overvliegen in België staan hier aangeduid: