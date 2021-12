INTEGRAAL: alle wederwoorden na "Pano" over het voetbalschandaal

Steven Martens, François De Keersmaecker en Tom Borgions reageerden niet persoonlijk, maar de Voetbalbond gaf wel een reactie. De Koninklijke Belgische Voetbalbond reageerde schriftelijk via haar woordvoerder Pierre Cornez:

“Het initieel contract met de heer Lemmens als zelfstandige keeperstrainer in 2013 werd op vraag van de heer Lemmens afgesloten met een bestaande vennootschap waarvan Dejan Velkjovic één van de bestuurders was. In 2015 werd deze vennootschap als contractspartij vervangen door de nieuwe vennootschap van de heer Lemmens. Dit contract betreft reële prestaties die uitsluitend door de heer Lemmens worden geleverd tijdens de interlands van de nationale ploeg en dit zowel in België, als in het buitenland. Al deze prestaties worden gefactureerd aan de KBVB volgens de in de overeenkomst opgenomen modaliteiten en door de KBVB op rekening van de contractpartij betaald. Voor al deze betalingen worden steeds fiscale fiches afgeleverd door de KBVB. We zullen hierover geen verdere verklaringen afleggen en wensen het gerecht zijn werk laten doen.”