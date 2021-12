Amper 25 en al adviseur van de VN en YouTube in de strijd tegen fake news: "Net als bij virus, kan je verspreiding vals nieuws stoppen door psychologisch te vaccineren"

Waarom zijn we nu zo gevoelig aan misinformatie? “Er zijn een aantal menselijke mechanismen die in deze wereld met te veel informatie problematisch kunnen zijn”, zegt Maertens. “We willen tot een groep behoren en onze medemens beschermen. Daardoor bereikt negatief nieuws ons sneller. Je gelooft het ook sneller als je iets regelmatiger ziet of hoort. Doordat we te veel informatie krijgen, wordt het ook steeds moeilijker om er de juiste dingen uit te halen.” Fake news helemaal laten verdwijnen is onmogelijk, voegt hij toe, “Het zal enkel meer en complexer worden. Misleidend en fake news zijn er altijd geweest, maar op dit moment is het erg grootschalig en heeft een grotere impact.”