Amper vaccinatiecentra open in West-Vlaanderen tijdens eerste week van de kerstvakantie

Hoewel de meeste vaccinatiecentra op schema zitten wat betreft de derde prik, is de sluiting niet naar de zin van de oppositie in Oostende. “Het is natuurlijk zo dat je voldoende zorgverstrekkers en een paar apothekers moet hebben. Maar er is zeker een mogelijkheid om vrijwilligers te zoeken om een aantal mensen verdiende rust te geven”, zegt John Crombez (Vooruit). “De nood is hoog genoeg om die boosterprikken te zetten. Binnen een paar dagen is de omikronvariant dominant en hoe meer mensen die prik dan al hebben gekregen hoe beter. De kerstvakantie is, hoe jammer het ook is, de slechtste periode om het vaccinatiecentrum te sluiten.”