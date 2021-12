Bakens van bomen Avelgem: "Zelfs Koning Albert kwam hier incognito de boom bewonderen" 

Avelgem heeft alvast 1 boom op de lijst gezet, zegt schepen Tom Beunens (Tandam): “Dat is één van de typerende bomen in ons Scheldelandschap. Het is een wilde paardenkastanjeboom, meer dan 100 jaar oud en 15 meter hoog. Er hangt zelfs een kleine camera in die het restaurant De Prairie in de gaten houdt.

Toenmalig prins Albert, onze latere koning Albert II, kwam hier vaak incognito en met de motorfiets proeven van de befaamde paling in ‘t groen” zegt de schepen. “Onze paardenkastanje is een iconische en veel gefotografeerde boom. Ook de Scheldebocht zelf is befaamd. Hij komt namelijk voor in Wenn die Sonne wieder scheint, een Duitse speelfilm van Boleslaw Barlog uit 1943, gebaseerd op de Vlaschaard van Streuvels. Een controversiële film gezien de nazi-Duitse bezetting in die periode, maar hij toont wel het belang aan van de locatie in het Avelgemse landschap.”