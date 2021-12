De Belgische topfotograaf Carl De Keyzer heeft de nieuwe expo "God incorporated" geopend in het Duivelsteen in Gent. De fotograaf van het fotoagentschap Magnum maakte in de jaren 90 maakte hij een succesvolle fotoreportage over hoe godsdienst beleefd wordt in de Verenigde Staten. Dertig jaar later ging hij terug. Het resultaat is nog tot eind februari te bekijken.