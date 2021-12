Belangrijke ijsplaat op Antarctica die stijging van de zeespiegel tegenhoudt, kan al binnen vijf jaar versplinteren

Wat betekent dat nu concreet voor de zeespiegel? De wetenschappers achter de studie zeggen dat de versplintering van de ijsplaat ervoor zou kunnen zorgen dat de Thwaites-gletsjer nog een kwart méér zal bijdragen aan de stijging dan nu al het geval is. Dat komt niet zozeer door het ijs dat in de ijsplaat vervat zit (“vergelijk het met een smeltend ijsblokje in je cola, dat doet het volume in je glas ook niet stijgen”, zegt Souverijns), maar doordat de ijsplaat de gletsjer op zijn plaats houdt. Op die gletsjer ligt landijs dat het volume van het wereldwijde zeewater wél zou doen toenemen als het in het water zou belanden.