Kijk binnen in de Belgica, het nieuwe Belgische onderzoeksschip: "Vier keer meer laboruimte dan voorganger"

Het schip heeft dan wel dezelfde naam als haar voorganger, maar daar houdt de vergelijking op. Het is 4 keer groter dan de voorganger. De vaste bemanning bestaat uit 11 burgers en 3 militairen van de marine, maar in totaal kunnen tot 24 wetenschappers tegelijk onderzoek doen in een van de 14 labo’s. "We zijn zeer trots op ons schip", zegt Gaëtan Motmans, gezagvoerder van het schip. "De nieuwste technologie is hier aan boord."