Museum in Deinze koopt unieke blaaspijp: "Cadeau van Cyriel Buysse aan goede vriend Emile Claus"

Een blaaspijp is een instrument dat vroeger gebruikt werd om het vuur in de haard aan te wakkeren. "Je blaast in de pijp zodat er onderaan lucht uitkomt," legt schepen De Reu uit, "en die lucht wordt gebruikt om het vuur aan te wakkeren." In de blaaspijp die het Mudel aankocht, staat een inscriptie. "Maar ook de blaaspijp op zich, zonder inscriptie, is een bijzonder mooi erfgoedstuk dat heel bepalend was voor die tijd."