Plannen in de maak om boosterprik te versnellen, maar er zijn nog enkele mogelijke struikelblokken

In Vlaanderen (de praktische uitvoering van de campagne wordt geregeld op het niveau van de gewesten) zijn er momenteel al bijna 1,8 miljoen mensen geboosterd, en de doelstelling is en blijft om tegen eind 2021 de 2,5 miljoen te halen. Dat gaat dan om ouderen, risicogroepen, zorgpersoneel en mensen die een Janssen-vaccin kregen. Volgens de planning krijgen in Vlaanderen 358.444 mensen deze week hun derde prik, volgende week volgen nog eens 194.737 mensen.

De komende weken - voor het einde van het jaar - zouden er nog 700.000 derde prikken moeten volgen om die 2,5 miljoen te halen. Ongeveer 550.000 daarvan zijn al ingepland, maar dan blijven er nog altijd zo'n 200.000 derde prikken over. Zowel Beke als premier De Croo (Open VLD) willen die graag nog gezet hebben voor het einde van het jaar. "De voorsprong die we hebben, willen we behouden en we willen dat maximaal doen voor het einde van het jaar", klonk het bij De Croo op StuBru. Vraag is alleen of dat zal lukken. We zitten dan volop in de eindejaarsperiode, dus de vaccinatiecentra zullen dan nog een eindsprint moeten inzetten.