"Spot de scam": FOD Economie wil tieners via influencers waarschuwen voor online fraude

Er is een campagnewebsite, waarop jongeren en hun ouders meer info kunnen vinden over online oplichting, en ze kunnen ontdekken hoe goed ze bepaalde van die "scams" of oplichtingstechnieken al doorzien. Dat gebeurt via een spel, waarin jongeren naar een volgend level kunnen gaan, naarmate ze meer te weten komen over online fraude. Zo evolueren ze in het game van "newbies" naar "superspotters".



Daarnaast delen vier jonge influencers (twee Nederlandstalige en twee Franstalige) hun ervaringen met online fraude via Instagram en TikTok, en tips om oplichting te vermijden. Voor Vlaanderen zijn dat Tiktokker Aaron De Groeve en Ketnetwrapper Thomas Van Achteren. "Influencers behoren nu eenmaal tot de leefwereld van de jongeren", aldus Meurisse.